Futuro in bilico per Mandragora? Quattro club pronti all'affondo per il centrocampista viola

La Fiorentina è stata una delle squadre più attive in questo calciomercato, ma le operazioni da fare, specialmente le cessioni, sono ancora parecchie. Anche giocatori fino a poco tempo fa incedibili potrebbero essere messi alla porta.

Futuro in bilico?

Da settimane circola il nome per il centrocampo viola il nome di Thorstvedt, al quale si è aggiunto negli ultimi giorni il possibile ritorno di Torreira. La linea mediana gigliata è però affollata e, prima di fare acquisti, c'è bisogno di sfoltire un po'. In assenza di offerte per Brescianini e Fabbian, a farne le spese potrebbe essere Mandragora.

Le pretendenti e la valutazione

Sono diverse le squadre pronte ad affondare il colpo qualora i viola decidessero di fare partire Mandragora. Genoa e Torino continuano a monitorare la situazione per un eventuale e gradito ritorno, mentre il Bologna mantiene vivi i contatti già avviati nel recente passato. Sullo sfondo non manca l'ipotesi estera: Vincenzo Italiano, da poco approdato sulla panchina del Besiktas, vedrebbe infatti di buon occhio un ricongiungimento con il suo ex regista. La Fiorentina valuta il giocatore 10 milioni di euro. Lo riporta TMW.