Di Michele: "Kean con i giocatori fisici si esalta. Ecco cosa gli ho visto fare ultimamente"

L'ex Lecce David Di Michele ha parlato a TMW Radio anche di Moise Kean, attaccante della Fiorentina in vista della partita di questa sera della Nazionale italiana contro la Bosnia.

Le parole di Di Michele

“Anche io avrei scelto Kean-Retegui, perchè Pio Esposito a parita in corso può dare di più. Sarà una partita tesa, ci vuole esperienza, personalità, non è che lui non ce l'abbia ma se va male si danno le colpe a lui”.

Su Kean

"Lui in corso di partita, con quel fisico, può creare problemi. Retegui dall'inizio può dare meno punti di riferimento. Tenere poi in panchina Palestra è giusto, può darti anche lui qualcosa in più in corsa, è più offensivo. Da Kean, che quando trova giocatori fisici si esalta. Ultimamente riesce ad aggirare l'uomo con facilità".