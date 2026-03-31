Non solo Kean, anche Ndour e Comuzzo impegnati oggi in azzurro. I viola colonne portanti dell'Under 21

I due giovani viola Comuzzo e Ndour sono fra gli uomini più importanti degli azzurrini di Silvio Baldini e anche stasera partiranno titolari nella importante sfida alla Svezia.

La sfida odierna

La Nazionale Italiana under 21 giocherà questo pomeriggio alle 18.30 contro la Svezia, terza nel girone di qualificazione agli Europei di categoria 2027. L'obiettivo dei giovani italiani è senza dubbio quello di strappare tre punti in terra scandinava e provare ad agganciare la vetta del girone, occupata attualmente dalla Polonia.

Colonne viola

Nella vittoria netta contro la Macedonia del Nord (4-0) Comuzzo e Ndour sono stati titolari e protagonisti. Soprattutto il centrocampista, con la fascia da capitano al braccio, è stato autore di una prestazione maiuscola condita anche da un gol. Per la sfida alla Svezia Baldini cambierà alcuni dei giocatori che sono scesi in campo dall'inizio nella partita contro i macedoni, ma le poche certezze sono proprio i due viola; autentiche colonne degli azzurrini.