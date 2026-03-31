Toni: "Kean mi piace ed è in forma, giusto puntare su di lui per battere la Bosnia. Dzeko? ha 40 anni, però..."

L'ex bomber della Fiorentina Luca Toni ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha analizzato l'imminente sfida fra Italia e Bosnia ed Erzegovina. Un attaccante di razza come lui non poteva non soffermarsi sui goleador di entrambe le squadre.

Il bomber viola

“Kean a me piace. Adesso lo vedo più in forma rispetto a qualche settimana fa e viene da una bella partita con l'Irlanda del Nord. È giusto puntare su di lui”.

Edin Dzeko

Toni ha poi parlato del capitano della Bosnia, anche lui ex viola: “Dzeko è uno di qualità, un bomber che di gare importanti ne ha fatte molte. Dovremo marcarlo con attenzione: in incontri così non conta solo l'aspetto fisico, ma anche quello mentale. Ha 40 anni però è un leader e in Galles ha segnato...”.