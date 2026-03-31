Zazzaroni: "La Fiorentina è il più grande spreco degli ultimi 10 anni. Mi dicono che Ndour sia un grandissimo calciatore, ma in Italia..."

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della Fiorentina e della sua sciagurata stagione.

La stagione viola

“La Fiorentina è il più grande spreco degli ultimi 10 anni - ha detto Zazzaroni - La squadra, presa individualmente, è forte. Si è incartata fin dall'inizio: Vanoli ha rifatto la preparazione e i risultati si vedono. Conference? La salvezza sta arrivando, per questo credo che la Fiorentina possa arrivare fino in fondo in Europa. Non si deve abbandonare mai una competizione europea”

Le qualità di Ndour

Zazzaroni si è poi soffermato su un singolo viola: “Baldini mi ha detto che Ndour è un grandissimo calciatore. Non è titolare nella Fiorentina perchè In Italia non sviluppiamo le caratteristiche positive”.