Carnevali: "Grosso? Vogliamo continuare con lui anche se può avere delle chiamate da club importanti. Definiremo presto la sua permanenza"
Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato del futuro di Fabio Grosso, tecnico dei neroverdi e tra i primi nomi accostati alla Fiorentina per la panchina della prossima stagione.
“Vogliamo proseguire con lui”
Alla domanda se Grosso resterà al Sassuolo anche nella prossima stagione Carnevali ha risposto: “La volontà è continuare con lui, è un allenatore di grandissime qualità che può avere anche delle chiamate da parte di club importanti. Ha un contratto con noi, l'obiettivo è quello di definire al più presto”.
“La programmazione è la forza di questa società ”
E ha aggiunto: "La forza di questa società è sempre stata la programmazione che riguarda i calciatori ma anche l'allenatore".
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