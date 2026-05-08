Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato del futuro di Fabio Grosso, tecnico dei neroverdi e tra i primi nomi accostati alla Fiorentina per la panchina della prossima stagione.

“Vogliamo proseguire con lui”

Alla domanda se Grosso resterà al Sassuolo anche nella prossima stagione Carnevali ha risposto: “La volontà è continuare con lui, è un allenatore di grandissime qualità che può avere anche delle chiamate da parte di club importanti. Ha un contratto con noi, l'obiettivo è quello di definire al più presto”.

“La programmazione è la forza di questa società ”

E ha aggiunto: "La forza di questa società è sempre stata la programmazione che riguarda i calciatori ma anche l'allenatore".