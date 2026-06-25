Galbiati: "Miretti non un fenomeno ma può essere utile alla Fiorentina. Koleosho deve crescere tanto ma..."

L'ex difensore viola Roberto Galbiati ha parlato a Lady Radio, commentando alcuni profili di mercato nel mirino della Fiorentina ed esprimendo le proprie sensazioni in merito.

‘Miretti non mi dispiace, è utile’

“Mancano esterni nel calcio italiano, purtroppo, sono pochi i giocatori che saltano l’uomo. Normale che Grosso richieda calciatori in quel ruolo alla Fiorentina. Thorstvedt mi piace, è un calciatore di sostanza, ma anche Miretti non mi dispiacerebbe, non è un fenomeno ma talvolta i calciatori devono essere utili, non di grande nome, e lui lo è”.

‘Koleosho può essere una buona alternativa’

“Bernabè? Buon giocatore, ma stuzzica il giusto. Koleosho è giovane e può essere una buona alternativa… anche se deve crescere ancora tanto. L'importante è che sia convinto e onorato di venire alla Fiorentina”.