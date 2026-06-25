Ore decisive per Koleosho: la Fiorentina aspetta la risposta del calciatore... e punta sulla carta Ndour

Ore decisive per quello che, salvo sorprese, sarà il primo acquisto del mercato estivo della Fiorentina. Paratici ha pronto un contratto quinquennale per Luca Koleosho, classe 2004 di proprietà del Burnley. Il club inglese, retrocesso in Championship, ha bisogno di fare cassa e nonostante il contratto in scadenza nel 2029 è disposto a cedere il calciatore per 10 milioni o forse qualcosa in meno.

La carta Ndour

La Fiorentina sta aspettando una risposta da Koleosho, che sembrerebbe vedere di buon occhio un trasferimento a Firenze anche in ottica Nazionale. In tal senso potrebbe giocare un ruolo fondamentale Ndour, suo grande amico e compagno di squadra in Under 21.



