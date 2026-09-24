Vanoli vuole sfruttare al massimo la sosta forzata: l'obiettivo è portare chi è più indietro in condizione.

Nella giornata di oggi, dopo la ripresa degli allenamenti di ieri, il Pentasport ha cercato di fare il punto della situazione in casa Fiorentina. Per la prima volta nella storia il campionato rimarrà fermo per tre settimane, e questo potrebbe proprio favorire Paolo Vanoli nel plasmare la squadra viola a sua immagine e somiglianza.

Dopo i giorni liberi il tecnico continua con doppie sedute di allenamento

Arrivato in corsa Vanoli ha a disposizioni un jolly che poche volte capita nella carriera di un allenatore: un lungo periodo dove lavorare sulle tattiche future. E in vista della ripresa contro il Genoa, in programma il prossimo 10 Ottobre, il mister gigliato non intende perdere tempo: secondo quanto riportato dall'emittente, la Fiorentina è tornata ad allenarsi ieri dopo due giorni di riposo e sta svolgendo, almeno in questi giorni, doppie sedute di allenamento. Se qualcuno potrebbe utilizzare la pausa per recuperare le energie, questa non è certo la Fiorentina.

Alla ripresa Vanoli vuole la squadra nelle migliori condizioni

Il tecnico gigliato vuole sfruttare questo periodo per lavorare soprattutto con i giocatori che hanno bisogno di aumentare il proprio livello di condizione, tra cui Atta e Gonçalves: entrambi sono considerati tra i piu talentosi di questa rosa, ma dal punto di vista fisico hanno dimostrato dei limiti che di fatto li frenano. Un lavoro che servirà anche a preparare al meglio la squadra alla ripresa del campionato. Squadra a lavoro fino a domenica quando ci sarà l'amichevole contro il Signa, per poi usufruire di qualche giorno di riposo e ripartire al massimo a partire da mercoledì prossimo.

Servirà lavorare anche sulla tattica: la Fiorentina è alla ricerca di equilibrio

Ci sarà da lavorare ovviamente anche sotto l'aspetto tattico, nonostante le tante assenze dei nazionali costringano l'allenatore a dover far a meno di molti titolari. C'è da trovare un equilibrio di squadra, a partire dalla tenuta difensiva che nelle prime giornate ha lasciato molto a desiderare: anche se il cilene sheet contro il Pisa e l'ottima partita contro il Napoli fanno ben sperare.