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La Nazione: Viola market, rivoluzione possibile

Renato Buso /
La Nazione
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La Nazione dedica due pagine alla Fiorentina, pubblicate all'interno dell'inserto sportivo del giornale. 

Pagina 4

In apertura: “Jimenez, taglio netto con il passato. Ruolo, garra, futuro: ”Felice di essere qui"". Di spalla si legge: “Oulai da regista e Fagioli mezzala. La doppia lettura”.

Pagina 5

In apertura si legge: “Viola market, rivoluzione possibile. Kean ma anche Piccoli, rischio doppio addio. Tre nomi per l'attacco”. Di taglio, l'approfondimento: “Oggi il volo per Londra e domani il test col QPR”

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