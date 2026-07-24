La Nazione: Viola market, rivoluzione possibile
La Nazione dedica due pagine alla Fiorentina, pubblicate all'interno dell'inserto sportivo del giornale.
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In apertura: “Jimenez, taglio netto con il passato. Ruolo, garra, futuro: ”Felice di essere qui"". Di spalla si legge: “Oulai da regista e Fagioli mezzala. La doppia lettura”.
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In apertura si legge: “Viola market, rivoluzione possibile. Kean ma anche Piccoli, rischio doppio addio. Tre nomi per l'attacco”. Di taglio, l'approfondimento: “Oggi il volo per Londra e domani il test col QPR”
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