La Fiorentina chiama, Firenze risponde: si chiude con un sold-out la campagna abbonamenti viola

L'entusiasmo nell'ambiente viola in vista della prossima stagione è più che palpabile: lo attesta l'ultimo post della Fiorentina in merito ai suoi tifosi.

Sold-out

Come si legge sui canali ufficiali del club, la campagna abbonamenti è ufficialmente sold-out e non sarà più possibile sottoscriverne. Una reazione convinta dei 14.556 tifosi viola accorsi per prenotare il proprio posto al Franchi nell'anno del Centenario, ai quali vanno i ringraziamenti della società.

Il post della Fiorentina