E dopo la batosta contro la Fiorentina scricchiola la panchina di Aquilani: riflessioni in corso per il Sassuolo

Dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina, in casa Sassuolo sono in corso alcune riflessioni sulla posizione del tecnico Alberto Aquilani, ex giocatore viola ed ex tecnico della Fiorentina Primavera.

Valutazioni da parte della società sul da farsi

Come riferito da Sportitalia, la società emiliana sta valutando il momento della squadra e il percorso tecnico intrapreso finora. Sono quattro le partite perse di fila in queste settimane, e le prossime ore potrebbero rivelarsi quindi decisive per il futuro dell'allenatore.

E la prossima partita…

E dopo la Fiorentina per i neroverdi all'orizzonte c'è un appuntamento importante: la prossima partita del Sassuolo sarà infatti all''Olimpico' contro la Roma di Gasperini, che attualmente ha il miglior attacco della Serie A. Questa sfida potrebbe avere un peso ancora più significativo anche per il futuro della panchina neroverde.