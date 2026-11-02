Aquilani: "La Fiorentina ha giocatori importanti, se molli un attimo ti fanno male. Ci siamo fatti anche dei gol da soli"

Qualche battuta anche a Sky da parte di un affranto Alberto Aquilani, tecnico del Sassuolo, dopo la sconfitta contro la Fiorentina:

"Abbiamo difficoltà oggettive, stiamo facendo male, non riusciamo ad uscirne. La Fiorentina ha squadra che ha giocatori importanti e come molli un attimo ti fanno male. Ci siamo fatti anche dei gol da soli e non possiamo nasconderci dietro ai numeri, perché sono impietosi. Prendiamo rete con una facilità che non è normale a questi livelli".