Ritorno alle origini o nuova vita? La rincorsa di Parisi

Un infortunio gravissimo al ginocchio ha stoppato Fabiano Parisi forse nel momento migliore della carriera, sicuramente nella fase più produttiva, propositiva e concreta della sua avventura alla Fiorentina. Il classe 2000 campano, alla Fiorentina dal 2023, soltanto alla terza stagione in viola, nel peggior momento della squadra, è riuscito ad avere continuità di impiego ed offrire un rendimento fino a quel momento pressoché mai visto.

Terzino sinistro? Non proprio…

La cosa più emblematica, tuttavia, è che Parisi non si è espresso al meglio nel ruolo naturale e prediletto, quello di terzino sinistro puro o esterno di fascia mancina, ma da ala destra a piede invertito, quasi da 4-3-3. Parisi ha giocato nel nuovo ruolo offensivo la maggior parte delle gare stagionali; solo ad Avellino, da giovanissimo, si era cimentato come in veste di attaccante. Tra Empoli, Italia Under 21 e Fiorentina, per i successivi due anni e mezzo, lo si era visto sempre da terzino o da quinto di centrocampo.

Quale rientro?

Il giocatore viola dovrà stare ai box ancora per vari mesi, e ancora la data del suo rientro a tutti gli effetti non c’è. È da capire adesso che direzione prenderà la sua carriera, dal momento che a quasi 26 anni è l’ora di trovare una destinazione precisa in campo. Duttilità sì, ma con dei limiti… rivedremo un Parisi terzino puro o anche in veste di freccia più avanzata? Non c’è dubbio che il calciatore si confronterà con Grosso a riguardo, ma anche le scelte dirigenziali, col solo Valdepeñas finora nel ruolo di terzino sinistro puro, sembrano aver dato qualche segnale.