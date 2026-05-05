​​

header logo

Corriere dello Sport-Stadio: Goretti all'estero a caccia di giovani talenti

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Diverse pagina sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere dello Sport-Stadio

Pagine 6 e 7

Il titolone sulla partita di ieri è: “Fiorentina piccina picciò”. Sottotitolo: “Brutta figura dei viola, travolti dalla Roma. Gasp a -1 dalla Juve”. Di spalla a pagina 6 il commento sula gara: “La forza e la fragilità”.   

Pagina 11

Spazio alle dichiarazioni a cominciare da quelle del tecnico: “Una viola fragile”. Sottotitolo: “Vanoli: Se dovesse finire con la Fiorentina non sarebbe ingiusto”. In taglio basso infine: “Goretti a Porto per visionare giovani talenti”. 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti