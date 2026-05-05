Corriere dello Sport-Stadio: Goretti all'estero a caccia di giovani talenti
Diverse pagina sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere dello Sport-Stadio.
Pagine 6 e 7
Il titolone sulla partita di ieri è: “Fiorentina piccina picciò”. Sottotitolo: “Brutta figura dei viola, travolti dalla Roma. Gasp a -1 dalla Juve”. Di spalla a pagina 6 il commento sula gara: “La forza e la fragilità”.
Pagina 11
Spazio alle dichiarazioni a cominciare da quelle del tecnico: “Una viola fragile”. Sottotitolo: “Vanoli: Se dovesse finire con la Fiorentina non sarebbe ingiusto”. In taglio basso infine: “Goretti a Porto per visionare giovani talenti”.
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