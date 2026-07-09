Di Marzio: "Contatti continui fra la Fiorentina e l'entourage di Oulai. Zeballos? Il Napoli vuole chiudere"
L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha confermato l'interesse della Fiorentina per il centrocampista Oulai. Secondo il giornalista di Sky Sport, intervenuto durante il programma Calciomercato - L'originale, i contatti fra la viola e l'entourage del calciatore sarebbero costanti.
Contatti continui
“La Fiorentina continua a rimanere vigile su Oulai - ha detto Di Marzio - contatti continui con l'entourage in attesa di capire se si farà un'offerta al Trabzonspor”.
Situazione esterni
L'esperto di mercato ha poi rivelato le novità per quanto riguarda il comparto esterni: “Lang partirà per il ritiro e Allegri lo vedrà da vicino per vedere se c'è la possibilità di tenerlo. Dipende anche dal feeling che si creerà fra lui e l'allenatore. L'olandese è nella lista di diverse squadre, fra cui la Roma. Nelle ultime ore invece il Napoli ha affondato il colpo per un altro esterno, Zeballos del Boca Juniors. l'esterno argentino è stato messo fuori rosa dalla sua squadra e gli azzurri vogliono chiudere in qualche giorno”.