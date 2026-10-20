L'incredibile gaffe di Selvaggia Lucarelli sull'omicidio di David Rossi: accusa "un giocatore della Fiorentina". Poi cancella tutto - FOTO

Che sia spesso al centro delle polemiche ormai è cosa nota. Questa volta però Selvaggia Lucarelli l'ha combinata grossa e ci ha messo in mezzo anche… la Fiorentina!

Lucarelli ma che combini!

Nelle sue stories Instagram la giornalista e opinionista tv ha parlato del noto caso dell'omicidio di David Rossi, ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi Siena, ucciso in circostanze sospette nel lontano 2013.

Che gaffe

La Commissione d'inchiesta sulla sua morte, cui presidente è Gianluca Vinci, ha concluso che nell'omicidio sarebbe coinvolto anche Gabriele Ceccherelli, detto Lo Zena, leggenda del calcio storico fiorentino. La Lucarelli, scrivendo sui social, però, si è espressa con “un calciatore della Fiorentina”. Accortasi dell'errore, dopo ore ha corretto, scrivendo: “Calciante, non calciatore”. Rimane la gaffe su un tema molto delicato e il fatto che, calciante o calciatore, la Fiorentina non c'entri nulla.