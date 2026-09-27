La seconda giovinezza fiorentina di De Gea: Paratici studia già il possibile rinnovo di contratto

È di nuovo un David De Gea in versione salvatore, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport- Stadio. Il portiere spagnolo ha fatto almeno tre parate decisive la settimana scorsa contro il Napoli ed ha permesso alla squadra viola di conquistare un punto significativo per la classifica e il morale, prima di una sosta che tra polemiche e malumori sarebbe stata pesante da affrontare in caso di disfatta.

Una seconda giovinezza

De Gea che sta vivendo una seconda gioventù in maglia viola dopo aver abdicato temporaneamente alle prodezze del primo anno: d’altra parte la sua seconda stagione a Firenze ha coinciso con un disastro collettivo e non individuale. C’era una spiegazione ovvia: il tracollo di un ambiente inibito dalla sua stessa paura. L’avvio con Fabio Grosso ha spaventato un po’ tutti, ma con l'avvento di Paolo Vanoli la tendenza è cambiata.

Rinnovo in vista?

L'ultimo prolungamento di De Gea risale al maggio del 2025, quando la società gli propose un accordo che il calciatore non ha potuto rifiutare. C'è da credere che nei prossimi mesi la dirigenza viola valuterà di sedersi a un tavolo col suo entourage per provare a stabilire una scadenza ancora più lontana. Non sarà una priorità, è vero, ma la Fiorentina vuole puntarci fortemente come leader di uno spogliatoio nuovo e giovane.