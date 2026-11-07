Home / Edicola Viola La Gazzetta dello Sport: Pellegrino alla resa dei conti con la Juve Redazione / 07 November 2026, 12:01 X Facebook WhatsApp Telegram Threads Email Commenti Condividi Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google Su La Gazzetta dello Sport, spazio viola a pagina 19 in taglio alto: “Fiorentina, tutto su Mateo. Resa dei conti con la Signora”. In taglio basso: “Ranieri in dubbio: provino decisivo. Atta non ce la fa”. Notizie correlate Carnevali stava per soffiare il centravanti alla Fiorentina: Pellegrino sedotto e abbandonato ma il blitz viola fece la differenza Vanoli ha deciso: Beto vice di Pellegrino. Ma l'ex Udinese sa come reggere la concorrenza 💬 Commenti X Facebook WhatsApp Telegram Threads Email Condividi Commenta