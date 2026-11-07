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La Gazzetta dello Sport: Pellegrino alla resa dei conti con la Juve

Redazione /
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La Gazzetta dello Sport
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Su La Gazzetta dello Sport, spazio viola a pagina 19 in taglio alto: “Fiorentina, tutto su Mateo. Resa dei conti con la Signora”. In taglio basso: “Ranieri in dubbio: provino decisivo. Atta non ce la fa”.

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