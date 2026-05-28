Italiano saluta i tifosi: "Sempre forza Bologna, qui due anni spettacolari. State tranquilli che siete in buoni mani"

Dopo l'annuncio della separazione ufficiale e consensuale con il Bologna, questo pomeriggio l'ormai ex allenatore rossoblu Vincenzo Italiano ha dato il suo addio al club dopo due anni di soddisfazioni e successi. Queste le sue parole a SkySport all'uscita dal centro sportivo di Casteldebole.

“Sempre forza Bologna, sono stati due anni spettacolari. Grazie a tutti. Ci siamo lasciati molto bene, rimarremo sempre amici e mai nemici, solo avversari”.

“Sono stati due anni fantastici: Bologna è una vera famiglia”

Ha poi sottolineato un aspetto: “Dal primo giorno ad ora sono stati due anni fantastici. Bologna si è dimostrata una famiglia vera, che ci ha portato a dividerci serenamente. Adesso in futuro, sia io che il club, dobbiamo cercare di proseguire il nostro percorso cercando di comunicare a centrare successi”.

"I tifosi siano tranquilli: sono in buone mani"

Ha poi concluso con un messaggio ai tifosi felsinei: “Ai tifosi dico che sono in buone mani, perché la società farà di tutto per programmare bene il suo futuro. Oggi però abbiamo parlato in maniera serena e siamo arrivati a questa decisione. Forza Bologna e un saluto a tutti”.