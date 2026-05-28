"Grosso? Se è bravo a Sassuolo lo è anche a Firenze. De Gea è il portiere titolare, Martinelli ha bisogno ancora di tempo"

Ex compagno di squadra di Fabio Grosso e anche portiere della Fiorentina, Gianluca Berti ha parlato a Radio Bruno per analizzare il profilo di quello che appare il futuro allenatore gigliato, sotto vari aspetti, per poi toccare anche altri temi.

‘Grosso fa giocare bene le squadre, se è bravo a Sassuolo…’

“Sul lato della pressione non ha problemi, è una persona stupenda e ha tirato un rigore ai Mondiali… a Firenze si sa, siamo dei rompiscatole, e ci sono ancora più pressioni. Sul lato caratteriale Grosso non ha problemi. Paratici lo conosce bene, si saranno parlati e avranno fatto i programmi. Sicuramente serviranno dei giocatori adatti al suo gioco. Serve avere sicuramente quattro esterni offensivi validi che si alternano. Le sue squadre le fa giocare bene, poi è chiaro gli servano i giocatori adatti. Se uno è bravo, è bravo al Sassuolo ed è bravo a Firenze, poi ci vuole anche un po' di fortuna".

‘Martinelli? Ancora deve fare un anno fuori’

“Vanoli? Deve andare a testa alta, è uscito alla grande da una situazione complicata, per me ha fatto un miracolo. Poi può piacere o no, ma ha fatto un grande lavoro. De Gea deve rimanere il portiere titolare della Fiorentina, Martinelli necessita di un altro anno fuori, poi valuteranno se può essere il portiere della Fiorentina per i prossimi dieci anni”.