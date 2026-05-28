Idea De Gea per la Juventus, lo spagnolo candidato ad essere uomo spogliatoio

E' ancora incerto il destino di David De Gea. Il portiere spagnolo ha un contratto con la Fiorentina che scade nel giugno 2028, ma è anche un'idea di mercato per la Juventus.

Alternativa

Sull'argomento ritorna stamani La Gazzetta dello Sport che lo vede come alternativa qualora saltasse l'arrivo a Torino di Alisson del Liverpool.

Uomo spogliatoio

Sulla rosea si legge anche il fatto che il suo passato luminoso tra Liga e Premier League lo rendono anche un candidato a diventare uomo spogliatoio in casa Juve.