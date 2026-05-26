Intervistato da Radio Bruno, l’ex portiere viola Francesco Toldo ha ripercorso i passi alla Fiorentina per poi soffermarsi anche sull'attualità di casa viola

‘I tifosi viola mi hanno voluto bene da subito’

“La Fiorentina per me è stata una conferma ad alti livelli come calciatore, un trampolino di lancio ed un’esperienza di vita incredibile. Ho avuto un presidente focoso, allenatori stracapaci e compagni favolosi con cui mi sento ancora adesso. Abbiamo fatto grandi prestazioni, andando oltre le nostre possibilità. I tifosi mi hanno voluto bene fin dal primo giorno, sono sempre stato me stesso anche con loro".

‘Tutti i grandi portieri a Firenze sono stati criticati’

“Ogni volta che le cose vanno male, c’è una ripartenza, sono cicli. Menomale che quest’anno la Fiorentina si è salvata, ma impariamo dagli errori per ripartire meglio. De Gea? Non esiste un giocatore perfetto, così è per il portiere. A Firenze sono stati criticati tutti i grandi portieri, da me a Galli anche Sarti sicuramente: il ruolo è soggetto a questo. De Gea l’ho visto sempre sereno nonostante le difficoltà della stagione”.