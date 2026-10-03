Eysseric: "Mastantuono ha fatto tre gol? Sì, ma contro chi li ha realizzati? Ha classe ed è forte, ma per ora non basta"

L'ex trequartista della Fiorentina Valentin Eysseric è stato intervistato da Milannews a proposito del fantasista viola Franco Mastantuono, seguito anche dal Milan: "La classe ce l'ha, è un giocatore forte, ma per ora non basta. Non ha ancora il livello del Milan. Ha segnato tre gol? Sì, ma contro chi li ha realizzati? Ne riparleremo se arriverà a 10-15 gol a fine stagione».

“Se gioca ogni partita come a Venezia…”

Eysseric ha proseguito così su Mastantuono: “Attualmente Nico Paz è superiore… lui ha fatto vedere le sue qualità in Serie A, non in Argentina. In Italia è più difficile. È vero che Mastantuono ha fatto gol, però soltanto in una partita. Se gioca ogni partita come a Venezia e fa una grande stagione, allora il Milan dovrebbe scommetterci sopra".

“In questa stagione lui deve dimostrare tanto”

E ha aggiunto: “Mastantuono ora è alla Fiorentina e deve concentrarsi sul fare bene. Se farà una grande stagione, potrà andare al Milan. Questa stagione deve dimostrare tanto: sarà molto importante per la sua carriera”.