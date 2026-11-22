Con Njie tornato acciaccato dalla sosta per le Nazionali, Vanoli potrebbe puntare su Gnonto dal 1' per la sfida contro il Monza: questa la suggestione sulle pagine del Corriere dello Sport.
Uso centellinato
Finora solo 260 minuti spalmati su nove presenze, ma per Vanoli l'esterno è tra i primi candidati a subentrare dalla panchina in ogni partita, come dimostra il suo minutaggio: titolare solo una volta a Genova, ma (quasi) sempre utilizzato a gara in corso. Il momento giusto, però, sembra arrivato: Njie accusa una contusione alla coscia e Vanoli potrebbe prendere la via della precauzione, puntando invece sull'ex Leeds dal 1'.
Come cambia la Fiorentina
Cambia quindi il terzetto della trequarti viola, con Gnonto largo a sinistra e Mastantuono a destra, mentre nella zona centrale agirà Goncalves. Vero poi che rimpiazzare Njie oggi non è facile, visto il periodo di forma dello svedese: proprio questo sarà il principale nodo di formazione da sciogliere prima di domani sera.