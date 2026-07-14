Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato Mevale Kone, attaccante esterno viola classe 2007 che quest'oggi compie 19 anni. Il ragazzo ha parlato a margine dell'allenamento con la Primavera.

Sulla scorsa stagione

“Vincere lo scudetto è stato bellissimo. Ma il calcio va veloce e speriamo la stagione attuale ci dia ancora soddisfazioni. Arrivare in alto è dura, ma rimanerci ancora di più. Il gruppo è formato da ragazzi talentuosi, poi c'è un mister nuovo che non ha bisogno di presentazioni, sa tantissimo di calcio e non lo ascoltiamo”.

Sui compagni

“Lo scorso anno mi hanno csorpreso molto Sturli e Mazzeo. Quest'ultimo sapevo che era talentuoso, ma ha trovato continuità e quando ha preso ritmo è stato veramente forte”,