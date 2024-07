È il momento di mettersi in gioco: la precisa scelta della Fiorentina per Sene e Biagetti…ma non solo

Lo scorso anno nella rosa della Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa erano 5 i calciatori classe 2004, ossia i ‘fuoriquota’ a disposizione per il campionato. Di questi nessuno è stato convocato per il ritiro precampionato dalla Fiorentina e si sta allenando con Palladino al Viola Park, ma sta svolgendo allenamenti personalizzati in attesa di trovare il nuovo capitolo del proprio percorso calcistico.

I 2004 in procinto di iniziare nuove avventure

Il difensore Christian Biagetti e l’attaccante senegalese Fallou Sene, che si sono alternati con la fascia di capitano al braccio, hanno avuto un ruolo centrale nella Fiorentina, mentre il terzino figlio d’arte Lorenzo Vigiani ha avuto un po’ meno spazio di loro, pur ottenendo 27 presenze stagionali.

Dopo 3 presenze, il centrocampista Niccolò Falconi si è spostato alla Pianese, ed ora ha iniziato una nuova avventura, come avete potuto apprendere qui . Dopo 10 presenze e 2 gol, l’ungherese Denes si è trasferito a titolo gratuito all’Ujpest, tornando così in patria definitivamente dopo vari anni in Italia.

Denes è passato all'Ujpest, lasciando la Fiorentina

Da perni di Galloppa al momento della verità

È giunta l’ora di fare esperienza altrove per il difensore Biagetti (su di lui c'è forte la Pro Vercelli) e l’attaccante Fallou Sene dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile gigliato, testandosi nel professionismo. I due calciatori, cardini della Primavera viola lo scorso anno, hanno in questi giorni postato video in cui mostravano i propri allenamenti in attesa di conoscere la nuova destinazione. La Fiorentina ha comunicato poi il rinnovo fino al 30 giugno 2026 della mezzala Niccolò Nardi, lo scorso anno autore di una buona stagione in D al Livorno, con 4 reti e 2 assist in 36 presenze da protagonista in terra labronica. Il giocatore con ogni probabilità sarà testato ad un livello superiore, per capire quale bivio possa prendere la sua carriera.