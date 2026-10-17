La formazione ufficiale della Fiorentina Femminile: Pinones Arce conferma l'undici titolare visto contro il Sassuolo

Questo pomeriggio alle ore 15 la Fiorentina Femminile di Pablo Pinones Arce, dopo esser tornata alla vittoria nell'ultima sfida casalinga contro il Sassuolo, torna in campo contro il Como Women. E pochi minuti fa il tecnico gigliato ha reso nota la formazione che scenderà in campo dal primo minuto.

Le scelte ufficiali di PInones Arce

Il tecnico peruviano segue uno dei principali dogmi del calcio: squadra che vince non si cambia. E per questo contro il Como Womens la Fiorentina scenderà in campo con lo stesso undici titolare che ha vinto, e convinto, nell'ultima vittoria casalinga. Tra i pali ci sarà Fiskerstand. Classica difesa a 4 composta da Van de Zanden e Johansen sugli esterni, con Bergsvand e Correia centrali. Centrocampo a 3 con Cortes in cabina di regia e Severini e Tryggvadottir ai suoi lati. In attacco il tridente Bredgaard-Omarsdottir-Snerle.

Le formazioni ufficiali delle due squadre

Como Women: Gilardi, Marcussen, Ronan, Howard, Bergesen, Nischler, Chisiac, Nielsen, Simonetti, Zamboni, Borbye. All.: Tramezzani.

Fiorentina (4-3-3): Fiskerstrand; Van der Zanden, Bergsvand, Correia, Johansen; Severini, Cortes, Tryggvadottir, Bredgaard, Omarsdottir, Snerle. All.: Pinones Arce.