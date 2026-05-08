In tre tornano a lavorare con il pallone e sperano per il Genoa. Il punto sugli infortunati

Gruppo al completo o quasi. E' questa la speranza di Paolo Vanoli in vista di Fiorentina-Genoa di domenica al Franchi.

Ritorno in gruppo

Come sottolinea La Nazione, l'emergenza infortuni in casa Fiorentina si sta esaurendo e contro il Grifone gli assenti dovrebbero essere meno rispetto alle ultime uscite. Sono tre i giocatori che sono rientrati a lavorare parzialmente in gruppo: Roberto Piccoli, Niccolò Fortini e Luis Balbo.

Lavoro parziale

I tre ha ripreso il lavoro solo con il pallone insieme ai compagni e le attenzioni da seguire in allenamento sono diverse: niente contrasti né cambi di direzione. Tra oggi e domani, però, potrebbe arrivare l'ok per il loro ritorno completo in gruppo. Una risposta che determinerà la loro presenza tra i convocati. Si allontana invece il ritorno di Kean, che adesso punta alla Juventus.