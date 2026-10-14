Pierini: "La sosta ha penalizzato il lavoro di Vanoli, Mastantuono ha talento e non va tarpato"

Alessandro Pierini, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto al Pentasport su Radio Bruno. Tanti i temi trattati, dalla sconfitta dei viola Genova alla conduzione tecnica ad alcuni singoli.

La sconfitta col Genoa

"C'è stato un approccio non proprio buono da parte della squadra. La prima mezzora la Fiorentina non è scesa in campo, con errori abbastanza grossolani, poca identità e poco agonismo. Alla fine poteva anche pareggiare, ma spesso quando regali una parte di partita poi fai fatica a rientrare".

Primo bilancio sul lavoro di Vanoli

"L'impatto è stato positivo, anche dal punto di vista dei risultati. Credo che, paradossalmente gli abbia fatto male la lunga sosta per le Nazionali non potendo lavorare con la squadra al completo. Chiaramente non è una scusa, a Genova la squadra non era entrata in campo. Credo però che la sosta sia arrivata nel momento peggiore, quando doveva formare una squadra".

Mastantuono talento anarchico

"Sono dell'idea che chi ha talento va lasciato libero. Il calcio è uno sport di squadra e grandi campioni sono quelli che si mettono a servizio della squadra, ma nel calcio italiano il talento è stato un po' tarpato. Chi ha la possibilità di allenare un talento deve sfruttarlo al massimo. E' un ragazzo giovane, ma ci prova e dobbiamo metterlo in conto che può sbagliare".