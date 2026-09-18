Una dolce sorpresa chiamata Njie: la fiducia di Vanoli e l'entusiasmo di Firenze. E ora il suo ruolo...

Arrivato a Firenze tra lo scetticismo generale, Njie si sta piano piano prendendo la Fiorentina e i suoi tifosi. La società viola lo ha acquistato dal Torino per 16 milioni + 4 di bonus + il 10% sulla futura rivendita. Cifre importanti per un ragazzo che ha alle spalle solo due stagione da professionista.

Qualità a servizio

Gli è però bastata qualche partita per mettere le cose in chiaro in viola: il classe 2005 non ha voglia di scherzare e la sua capacità di spaccare le partite ha già fatto innamorare i tifosi viola. Corsa, grinta e tanta qualità, come mostrata nell'assist servito a Gnonto per il momentaneo 2-0 contro il Pisa.

Il ruolo

Sulla carta dovrebbe essere il sostituto di Pedro Gonçalves, ma il ragazzo svedese, che Vanoli ha già avuto a Torino, potrebbe rappresentare ben più di un'alternativa. Intanto per lui è pronta l'avventura con la Nazionale U21 svedese durante la sosta. Lo scrive il Corriere dello Sport.