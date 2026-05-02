Lutto nel mondo sportivo: si è spento Alex Zanardi. La Fiorentina: "Esempio straordinario di forza, coraggio e amore per lo sport"

Stava combattendo da anni per risollevarsi da un grave incidente, avvenuto proprio in Toscana, nel 2020 ma questa mattina si è spento l'ex automobilista e paraciclista Alex Zanardi, divenuto famoso per la sua grande forza di volontà nel rialzarsi dal trauma che lo privò dagli arti inferiori nel 2001.

La Fiorentina ha pubblicato questo messaggio tramite i propri canali: