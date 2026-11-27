Nuova tappa della raccolta firme contro l'intitolazione a Rocco B. Commisso del capolinea della tramvia di Bagno a Ripoli: sale il numero delle firme e, inoltre, una scoperta sull'iter burocratico ha destato nuove polemiche. Questo quanto si legge su quiantella.it.

Nuove adesioni

Adesso sono ben 1203 le firme raccolte in opposizione alla proposta sopracitata, per la petizione promossa dall'Associazione Per la Memoria di Bagno a Ripoli. Il rifiuto della cittadinanza viene dalla carenza di colloquio con le istituzioni in merito e le alternative altrettanto valide facenti parte della storia di Bagno a Ripoli. Oltre ciò, l'ultima notizia in merito ha scosso ulteriormente le acque già mosse.

Tutto già deciso

Infatti, nella delibera di Giunta pubblicata il 23 novembre si legge che l'intitolazione era stata già stabilita il 9 luglio, ben prima dell'avvio della petizione: un colloquio privato, dunque, tra Comune e famiglia Commisso e Fiorentina, che però ha ‘tagliato fuori’ dal quadro i cittadini stessi.