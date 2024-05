Flachi: "Italiano chiude la sua esperienza a Firenze con un bel 7. Palladino? Ci vorrebbe un toscano sulla panchina viola"

Francesco Flachi, ex attaccante viola, è intervenuto a Radio Sportiva dove è stato interpellato sulla Fiorentina di Italiano, arrivata al capolinea dopo tre ottimi anni ma anche tre finali perse: “Ai tre anni di Italiano a Firenze do un bel 7 di voto, anche se i risultati alla fine non sono arrivati. Ha raggiunto gli obiettivi, ma non ha vinto niente”.

“Ad Atene si poteva fare molto di più”

“Nella finale di Atene, la Fiorentina poteva fare molto di più, perché alla fine in campo ci vanno i giocatori. I viola si sono adeguati all'Olympiakos, che ha giocato una gara con accortezza, per poi risolverla grazie al proprio bomber”.

Infine sul prossimo allenatore

“Aquilani conosce molto bene l'ambiente fiorentino, però Palladino ha più esperienza, specialmente in Serie A. Non so se ci sia la possibilità di vedere Sarri a Firenze, ma un toscano sulla panchina viola sarebbe un gran prestigio”.