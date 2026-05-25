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Vannucci a FN: "Si inizia a vedere la nuova Fiesole, sarà un piacere tifare vicino al campo. Si sono sentite fin troppe polemiche"

Stefano Del Corona /
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Andrea Vannucci, ex assessore allo sport e oggi consigliere in Regione Toscana, ha commentato lo stato di avanzamento dei lavori relativi alla nuova Fiesole in esclusiva a Fiorentinanews.com, in occasione della giornata del 1° Torneo ‘Nicola Zuppa’

Le parole di Vannucci

“Si inizia già a vedere come sarà la nuova Fiesole, c'è già la trave dietro lenticolare e anche un bel pezzo centrale di quella lunghissima che verrà posta davanti invece, abbracciando tutta la larghezza. I gradoni sono ad ottimo punto: si inizia a vedere lo stadio che sarà ed è un bel vedere, si andrà solo a migliorare nei prossimi mesi. C'è una gran difficoltà nell'organizzare i lavori senza poter usare lo spazio davanti, e non sempre si comprende la difficoltà logistica di questi lavori. Sarà un piacere andare a tifare la Fiorentina da più vicino al campo”.

Polemiche? Se ne sono sentite tante, tra i piloni, la distanza dietro… sportivamente, far giocare la Fiorentina qui è stata una scelta sportivamente indovinata e da me auspicata. Lì forse è mancato il far capire alla città e all'opinione pubblica che questa scelta avrebbe avuto una ricaduta sui tempi delle operazioni. La valutazione l'ha fatta la società in condivisione col Comune, ma la scelta rimane quella giusta”.

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