Fiorentina, tre priorità individuate da Paratici per gennaio. 80 milioni per affrontare meglio il futuro
Completare la squadra, dando continuità al progetto avviato in estate. È questa la linea che dovrebbe guidare il mercato di gennaio della Fiorentina, attesa da interventi mirati senza grandi stravolgimenti dell’organico. Secondo quanto riporta La Repubblica, la società ha già individuato i reparti sui quali concentrare il lavoro.
Tre esigenze
La prima esigenza riguarda il centrocampo, dove si cerca un mediano. Un innesto che possa completare le caratteristiche del reparto e offrire una soluzione in più. L’altra priorità è rappresentata dalla corsia sinistra, per la quale il club punta a trovare un rinforzo. Resta inoltre da valutare l’eventuale acquisto di un centrale difensivo.
Il diesse Fabio Paratici e i suoi collaboratori lavorano dunque per integrare il gruppo attuale. Le prossime mosse si inserirebbero nel percorso cominciato durante la sessione estiva, con l’intenzione di proseguire anche in futuro lungo la stessa direzione.
Cessioni
Per sostenere le operazioni avrà un peso importante anche il capitolo cessioni, seguendo il percorso intrapreso nel precedente mercato. Su questo fronte, però, l’orizzonte va oltre gennaio: sempre secondo il quotidiano, a partire da giugno 2027 la Fiorentina potrebbe ricavare una cifra vicina agli 80 milioni, tra riscatti, trasferimenti e plusvalenze.