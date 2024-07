Nel suo intervento a Lady Radio, il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato della situazione in casa viola, riprendendo la questione Barzagli: “Questo odio nei confronti della Juventus, come è possibile? Abbiamo fatto duemila operazioni buone con il club, molti non vengono solo a svernare. Non va bene così, la dignità della Fiorentina non la misura se prendi un ex juventino. La dignità ce l’hanno sotto i piedi ma per altri motivi, sportivi, non di base. Ora ci s'arrabbia perché non si vuole un passato bianconero… ma Torricelli e Robotti da dove venivano? Ma per favore”.

“Grazie Milenkovic, ma è meglio l'addio”

Su Milenkovic: “Lo darei via, serve un cambiamento per entrambi. E lo ringrazierei tanto, di cuore, perché ha dato tutto alla Fiorentina. Però basta, per noi e per lui forse è meglio così. Parlare dei problemi è troppo facile, servono soluzioni. Quindi mandare via un difensore forte significa andare a prenderne un altro forte. Un ‘cinque’ forte lo trovi sempre, sempre. Gli acquisti più problematici sono altri, dall’attacco alla porta”.

“Gudmundsson? Basta chiacchiere”

Sull'ipotesi Gudmundsson: “Lo prenderei? Come no. Son giocatori superiori, che risolvono, però bisogna agire. Questo è un mondo e un calcio che vanno sempre più di fretta, quindi se si vuole realmente un obiettivo si prende con la penna e con il foglio da firmare, non con le chiacchiere”.

“Bene la Fiorentina sull'allenatore”

Su Palladino: “La Fiorentina, ecco, mi è piaciuta sull'allenatore. Tra i disponibili sulla piazza, era il migliore da prendere. Sicuramente è quello che conosce i procuratori meglio di tutti, avendo anche lavorato con Galliani”.