Flachi: “Dopo Vanoli serve cambio radicale. Paratici dovrà portare entusiasmo, chi viene alla Fiorentina senza Europa?”

A Toscana TV ha parlato Francesco Flachi, soffermandosi sulle difficoltà di gioco della Fiorentina ma non solo. L’ex attaccante viola ha toccato varie tematiche durante il suo intervento.

‘Ci vorrebbero orgoglio e personalità per provare qualcosa di nuovo’

“Vanoli ha fatto ciò che doveva fare, e lo ringraziamo, ma ci dovrà però essere un cambiamento radicale, ci serve altro. Normale che ora lui tiri l’acqua al suo mulino, anche in vista del prossimo anno. La Fiorentina ha avuto sempre il solito atteggiamento, hanno giocato sempre gli stessi giocatori, mai si è visto qualcosa in più, salvo alcune eccezioni. Fossi l’allenatore, avrei l’orgoglio e la personalità di mettere in campo qualche ragazzino, che potrebbe portare voglia e intraprendenza, e magari dare qualcosa in più. Ti sei scrollato di dosso la paura? Vuoi farti notare per un eventuale riconferma? Prova a fare qualcosa di diverso, allora”.

‘Paratici dovrà esser bravo a portare entusiasmo, perché…’

“Il gruppo spesso può mascherare qualcosa, ma questa Fiorentina non è nemmeno squadra. Mandragora? Se non segna, il giocatore è quello che vediamo, non porta quantità e qualità. Ha sempre mascherato tutto con le reti, risultando determinante per mesi lo scorso anno, ma è stata una situazione. Il prossimo anno la Fiorentina non ha la coppa europea, Paratici dovrà esser bravo a costruire una squadra che giochi con entusiasmo. Perchè adesso, salvo spese importanti, chi viene a giocare a Firenze senza coppe?”.

Quindi, sul tema allenatore della Fiorentina: “Grosso ha fatto la sua esperienza ed ha fatto bene, ha avuto anche una parentesi a Lione… giusto che si sia guadagnato la possibilità di venire a Firenze, ma sarebbe una scommessa. Sarri è un’altra cosa, si andrebbe sul sicuro”.