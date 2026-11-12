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Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina ha il miglior colpitore di testa d'Europa...ma è servito poco

Redazione /
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Corriere dello Sport-Stadio
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Una pagina sulla Fiorentina per il Corriere dello Sport-Stadio

Pagina 24

“Viola a fior di pelle” è il titolo del pezzo principale. Sottotitolo su Pellegrino che è “il migliore in Europa per i gol di testa: già 9 Ma è servito poco...”. Sommario: “La Fiorentina è ultima in Serie A per cross su azione: un peccato con un Pellegrino così”. 

Le parole del dg

In taglio basso invece leggiamo: “Il dg: ”Fiesole? Puntiamo al 2027-28". 

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