Alessandro Spugna, tecnico della Roma Femminile, campione d'Italia e capolista incontrastata del campionato, ha commentato così la prestazione della sua Roma, dopo la trasferta vincente in casa della Fiorentina: “Partita difficilissima, ma la Roma porta a casa i tre punti, meritatamente per quanto ha prodotto”.

E ancora: “Sì, meritatamente per quanto ha prodotto. È chiaro che poi queste partite vanno chiuse, perché le occasioni ci sono state. Non parlo solo di situazioni favorevoli, ma di chiare occasioni da gol. Partite come queste non puoi pensare di portarle sempre a casa così: le devi chiudere, quando hai la possibilità”.

Infine: "Finiamo con dodici punti di vantaggio sulla Fiorentina, che è una squadra molto forte. Nel primo tempo, credo che abbiamo avuto il dominio totale della partita, abbiamo avuto diverse situazioni favorevoli, siamo andate una decina di volte nell'area di rigore. Quindi, anche lì avremmo potuto fare più gol. Nel secondo tempo, forse è subentrata un po' di stanchezza. Loro hanno alzato un po' la pressione, hanno calciato qualche palla in avanti, ci hanno messo un po' in difficoltà. Però, in tutto questo abbiamo avuto le possibilità per chiuderla, e avremmo dovuto farlo".