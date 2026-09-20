Bucchioni: "Vanoli inizierà prudentemente contro il Napoli, c'è tanta individualità nella Fiorentina e oggi servirà maggiore consapevolezza"

Enzo Bucchioni, giornalista e direttore di Italia 7, è intervenuto a Radio Tutto Napoli per esprimere il suo parere in vista della gara tra Napoli e Fiorentina: “E’ una di quelle partite che possiamo chiamare di svolta. In qualche modo deve dare un segnale alla stagione, in una direzione o nell'altra. Del resto, nel nostro campionato un po' tutte le situazioni sono così, a maggior ragione quando si affrontano due squadre come Fiorentina e Napoli che non sono partite benissimo. La Fiorentina, in particolare, ha perso le prime tre partite ed è stata costretta a cambiare allenatore, perché Grosso non aveva trovato un minimo feeling con la squadra. Adesso sembra essere ripartita, ma non può bastare la gara con il Venezia o quella con il Pisa in Coppa Italia, considerando che il Pisa è una squadra di Serie B".

"La Fiorentina deve ancora trovare l'amalgama"

Poi ha proseguito: "Si è vista la crescita della Fiorentina, però è una squadra che deve lavorare moltissimo per trovare un amalgama, un gioco d'assieme e tutto quello che serve per diventare una squadra vera. Quindi la Fiorentina si aspetta una crescita e soprattutto una conferma dei progressi che si sono visti nelle ultime due partite, quelle con Vanoli, il nuovo allenatore".

"Vanoli all'inizio sarà prudente"

E ha aggiunto: "Ritengo che Vanoli partirà con una formazione abbastanza prudente. Poi è chiaro che davanti ha qualità, soprattutto in alcuni giocatori che possono farti male con le azioni individuali. Per non parlare del centravanti Pellegrino, che sembra essere in gran forma. L'individualità ce l'hai e magari durante la partita cercherai il momento in cui il Napoli può sbagliare qualcosa, sfruttando magari una palla inattiva. Ma all'inizio mi aspetto anche un Vieri terzino sinistro, che in realtà è un centrale, con tre centrali di fatto, in modo da poter creare quella che viene definita una difesa a tre e mezzo. Quindi mi aspetto una Fiorentina non dico coperta, ma attenta, con la consapevolezza che davanti ha una squadra più forte e che quindi deve prendere le contromisure necessarie”.