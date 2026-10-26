Brovarone: "Ormai si parla di Fiorentina come fosse la Cerretese. Paratici il principale colpevole"

Bernardo Brovarone ha fatto il punto della disastrosa situazione in casa Fiorentina, uscita con le ossa rotte dalla sfida contro l'Inter, col morale ai minimi storici. Questo un estratto del suo intervento al Pentasport di Radio Bruno.

Sulla prestazione di San Siro

“Ho visto una squadra belga, il Brugge, andare a San Siro e dare 4 pizzicotti all'Inter, tornando a casa divertiti, sereni e rilassati. Ormai si parla della Fiorentina come della Cerretese, la Fiorentina è a questi livelli, ci dobbiamo difendere col casco da chiunque ci venga incontro: siamo in uno stato comatoso di autostima e motivazioni, siamo dei disgraziati, tutta l'Italia ci odia e gode della nostra situazione, e non usciamo da questa gabbia neanche spendendo centinaia di milioni, anzi, si battono tutti i record in negativo di questa società. In linea di massima, il valore di questo mercato era da seconda, terza protagonista del campionato, una cosa mai vista nella storia della Fiorentina: vorrei tornare ad avere una squadra concorrenziale, divertente, che ci dia la speranza e l'ambizione di avere una squadra che dia gioia".

Su Paratici

"Se dovessi dare un giudizio sul principale colpevole, ti dico Paratici: mi auguro vivamente che tutti i giocatori trovino uno sbocco nel tempo, ma all'interno della rosa ci sono giocatori che abbiamo strapagato e che stanno diventando dei casi. Siamo tornati alla linea piatta, una squadra passiva, impaurita. Non si trae mai un significato preciso dato da un'idea calcistica di un allenatore: ieri era la classica partita stregata per l'Inter, ed è la prima volta nella mia vita che una partita del genere la vince la squadra ‘stregata’, perché il calcio è questo".