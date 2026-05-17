Fagioli: "Sono emozionato per essere tornato a Torino da avversario. Vanoli ci chiede di onorare la maglia viola"

Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli, ex della gara contro la Juventus in programma tra pochi minuti, è stato intervistato da Sky Sport prima del fischio d'inizio

“Emozionato di tornare qua da avversario”

Sulla sua prima volta da ex a Torino Fagioli ha commentato: “Per me è molto emozionante, è la prima volta da avversario qua. Ci sono tante persone qui che mi vogliono bene; saluterò tanta gente dopo la partita, ora testa alla gara”.

Su Vanoli

E sul tecnico Vanoli ha dichiarato:"Lui ci tiene, è tutto il mese che ci dice che siamo salvi ma anche che dobbiamo dare il massimo ed onorare la maglia"