Fagioli: "Sono emozionato per essere tornato a Torino da avversario. Vanoli ci chiede di onorare la maglia viola"
Nicolò Fagioli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli, ex della gara contro la Juventus in programma tra pochi minuti, è stato intervistato da Sky Sport prima del fischio d'inizio
“Emozionato di tornare qua da avversario”
Sulla sua prima volta da ex a Torino Fagioli ha commentato: “Per me è molto emozionante, è la prima volta da avversario qua. Ci sono tante persone qui che mi vogliono bene; saluterò tanta gente dopo la partita, ora testa alla gara”.
Su Vanoli
E sul tecnico Vanoli ha dichiarato:"Lui ci tiene, è tutto il mese che ci dice che siamo salvi ma anche che dobbiamo dare il massimo ed onorare la maglia"
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