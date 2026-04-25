Clamoroso a Cremona: Giampaolo traballa già e può esserci l'ennesimo subentro in corsa

Aveva iniziato con una vittoria a Parma la sua avventura a Cremona, Marco Giampaolo, che però ha poi raccolto appena un punto nelle successive quattro gare: troppo poco per dare la scossa ricercata alla Cremonese. Ieri è arrivato un crollo pesante in casa del Napoli, che potrebbe significare sorpasso ad opera del Lecce.

E allora in casa grigiorossa si pensa addirittura ad un possibile nuovo cambiamento in panchina, per giocarsi la salvezza nelle ultime cinque giornate. Il favorito resta il subentrante per eccellenza, ovvero Davide Nicola, abituato a questo ruolo, se non fosse che Nicola era proprio l'allenatore fino a cinque giornate fa.