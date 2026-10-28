Moreno sbaglia porta e regala i tre punti all'Inter. A Palladino riesce lo sgambetto a San Siro. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Nel tardo pomeriggio di questo mercoledì, che vede la Serie A impegnata nel primo turno infrasettimanale della stagione, sono andate in scena le partita tra Milan-Bologna, Parma-Udinese e Venezia-Inter.

Venezia-Inter

Al Penzo l'Inter ottiene il successo per 0-2 contro il Venezia, trovando le reti ancora una volta nei minuti finali. Al 79esimo Thuram scende sulla fascia sinistra e mette in mezzo un cross basso e potente. Il difensore del Venezia Mathias Moreno, in prestito proprio dalla Fiorentina, entra in scivolata e insacca nella propria porta. Due minuti dopo l'Inter raddoppia, ancora con un autogol. Stavolta è Alhal a mettere dentro la propria porta deviando involontariamente di testa il calcio d'angolo nerazzurro.

Milan-Bologna

Maggiore spettacolo a San Siro, dove l'ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino fa lo sgambetto al Milan vincendo fuori casa 2-4. Protagonista assoluto del match l'esterno belga Mbangula, che va a segno tre volte regalando il successo ai rossoblù. Oltre all'ex Juventus i felsinei trovano il gol grazie all'autogol di Bartesaghi. Del Milan invece entra a referto il giovane Cisse, che sigla una doppietta.

Parma-Udinese

Pareggio a reti bianche tra Parma e Udinese, che non si fanno male e ottengono un punto a testa. Degno di nota il rigore parato dal portiere bianconero Okoye sul centrocampista del Parma Bernabè.

Nuova classifica di Serie A

La nuova classifica di Serie A: Lazio 25, Inter 25, Roma 21, Como 20, Milan 18, Frosinone 14, Juventus 14, Cagliari 13, Torino 13, Napoli 11, Atalanta 10, Lecce 9, Sassuolo 8, Bologna 8, Genoa 7, Monza 7, Udinese 5, Parma 5, Fiorentina 4, Venezia 3.