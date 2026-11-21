Sul QS de La Nazione, spazio viola in prima pagina: “Il riscatto di Vanoli. Pronto a ripartire”. A pagina 2 in taglio alto: “Vanoli, ‘babbo’ dei giovani e uomo solido. Per costruire le basi di un futuro europeo”, di spalla: “Njie in campo, serve pazienza. E Oulai resta in vantaggio”, in taglio basso: “Croci, il debutto azzurro più dolce. Doppietta show ai Mondiali U17. E la Giamaica si inchina al bomber”. A pagina 3: “Pellegrino bussa a casa Varela. A Monza sogna una notte da re. Che duello con la punta di Juric” e di spalla: “Il numero di Fibonacci e quello dei gol. Ma quelli subiti”.