Lo spavento per la botta alla coscia di Alieu Njie è durato più o meno quanto quello post Sassuolo: anche lì lo svedese era uscito toccandosi dietro la gamba ma non aveva poi dovuto saltare alcun minuto. Ed anzi, era già in campo tre giorni dopo contro la Juve. Secondo La Nazione servirà l'allenamento di oggi per capire se potrà giocare da titolare a Monza, in caso di recupero completo, o meno: ma la sua presenza non è in dubbio.

Chiamata scontATTA

Il più bramato di tutti però si chiama Arthur Atta: in attesa di capire come lo userà Vanoli, in relazione anche a Gonçalves, intanto il francese ha superato vari step e si candida fortemente alla prima convocazione degli ultimi due mesi. La sua presenza in lista è quasi scontata: per conferme naturalmente la palla passa al tecnico, che parlerà oggi pomeriggio.