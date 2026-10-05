Un video per Oulai, ecco il 'regalo' all'ivoriano fatto da Vanoli per una nuova Fiorentina in campo

Christ Inao Oulai torna oggi a Firenze e da domani, alla ripresa degli allenamenti, Vanoli avvierà il suo inserimento nella nuova Fiorentina, quella col doppio play in campo. Si legge sul Corriere dello Sport-Stadio che lo staff ha preparato una videoanalisi dedicata alle due fasi di gioco, per chiarire al centrocampista compiti e movimenti necessari a conquistare spazio accanto a Fagioli.

Ma a Genova non sarà titolare

A Genova il tecnico ripartirà dal 4-2-3-1 e l’ex Trabzonspor non dovrebbe essere titolare. La priorità in questo lasso di tempo sarà correggere i movimenti in chiusura, che gli provocano errori potenzialmente pericolosi per la squadra, valorizzando invece qualità tecniche, dinamismo e vivacità atletica.

Alternative

Vanoli potrebbe valutare anche il passaggio al 4-3-3, qualora lo ritenesse più adatto alle caratteristiche dell’ivoriano. Intanto comincia un lavoro mirato per trasformare il suo potenziale in un contributo concreto alla crescita della squadra viola.