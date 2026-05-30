Aquilani, una serata che finisce in lacrime, sotto a una delegazione di tifosi della Fiorentina. FOTO FN

Una promozione in Serie A mancata per un soffio dal Catanzaro. La squadra allenata dall'ex giocatore ed ex allenatore della Primavera della Fiorentina, Alberto Aquilani, ha rischiato di fare l'impresa nel play off, andando a vincere a Monza con il punteggio di 2-0, dopo aver perso all'andata in Calabria con lo stesso punteggio.

E' stato il regolamento a condannare i giallorossi a restare in B, perché a parità di punteggio conta il piazzamento conseguito durante la regular season.

Le lacrime

Un'altalena di emozioni che ha colpito il tecnico, il quale, al termine della gara è scoppiato in lacrime proprio sotto la curva occupato dai tifosi catanzaresi, anche perché questa è stata con ogni probabilità anche l'ultima partita su quella panchina per lui.

Il sostegno dei tifosi della Fiorentina

Ma a sostenere la squadra di Aquilani c'era anche una bella delegazione di tifosi viola, riunita sotto il vessillo degli 1926. Questo in virtù di un bel gemellaggio che è stato sancito ormai una quarantina di anni fa e che sta resistendo al tempo.